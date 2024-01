Nice vence Reims e recupera vice-liderança do Campeonato Francês

O Nice, que perdeu sua invencibilidade na semana passada para o Nantes (1 a 0), se reencontrou com a vitória neste domingo (10), ao bater o Reims (6º) por 2 a 1, resultado que recoloca o time na vice-liderança do Campeonato Francês nesta 15ª rodada.

Com 32 pontos, o Nice está quatro atrás do líder, o Paris Saint-Germain, e dois à frente do Monaco (3º).

Gaetan Laborde (55') abriu o placar no primeiro ataque do Nice, mas o Reims foi para cima e o capitão Yunis Abdelhamid aproveitou um cruzamento de Junya Ito para empatar de cabeça (78').