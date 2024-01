Na Argentina para a posse de Milei, Zelensky busca apoio de emergentes à Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajou a Buenos Aires para testemunhar a posse, neste domingo, 10, do novo presidente da Argentina, Javier Milei. É a primeira viagem do líder ucraniano à América Latina, enquanto Kiev continua a buscar o apoio dos países em desenvolvimento para a sua luta de 21 meses contra a Rússia.

Um "outsider" que criticou o que chama de corrupção oficial arraigada na Argentina e prometeu desenraizar o sistema político, Milei concorreu com uma plataforma de política externa pró-Ocidente, expressando repetidamente desconfiança em Moscou e Pequim.

O gabinete de Milei disse que ele se ofereceu para sediar uma conferência entre a Ucrânia e os Estados latino-americanos, o que traz um potencial de ganhos diante do esforço de meses de Kiev para fortalecer as suas relações com os países do chamado sul global.