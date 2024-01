Atlético de Madrid vence Almería e sobe para 3º no Espanhol

O Atlético de Madrid sofreu para vencer o lanterna Almería por 2 a 1 neste domingo (10), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, e subiu para a terceira posição na tabela, antes de enfrentar a Lazio no meio de semana pela Liga dos Campeões.

Álvaro Morata (17') e Ángel Correa (22) fizeram os gols do time 'colchonero' no primeiro tempo, enquanto o Almería descontou na etapa final com o brasileiro Léo Baptistão (62').

O Atlético, que vinha de derrota para o Barcelona na última rodada, chegou a marcar no início do duelo com o francês Antoine Griezmann (6'), mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento.