Vice do Equador assume cargo em Israel, após se distanciar do presidente

A vice-presidente do Equador, Verónica Abad, partiu neste sábado (9) rumo a Israel para assumir o cargo diplomático atribuído pelo presidente Daniel Noboa, de quem se distanciou publicamente pouco após sua vitória nas eleições de outubro.

Abad viajou a Tel Aviv para ser "embaixadora pela paz na guerra entre Israel e a Palestina", a única função delegada a ela pelo empresário Noboa, informou a vice na rede social X (antigo Twitter).

Pouco depois de assumir a Presidência, Abad disse a veículos de imprensa que Noboa lhe atribuiu este cargo para afastá-la do Equador e criticou o acordo do mandatário com a Revolução Cidadã, partido do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), no Parlamento.