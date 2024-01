Sensação da Premier, Aston Villa vence Arsenal; Liverpool bate Crystal Palace e é líder

O Aston Villa venceu o Arsenal por 1 a 0, neste sábado (9) pela 16ª rodada da Premier League, três dias depois de ter derrotado o Manchester City pelo mesmo placar, o que torna a equipe dirigida por Unai Emery a sensação do campeonato, a dois pontos do novo líder Liverpool. O time de Birmingham é o terceiro colocado depois de somar 15 triunfos consecutivos em sua fortaleza de Villa Park, vencendo Chelsea, Brighton Tottenham, City e Arsenal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após uma boa jogada pela direita o jamaicano Leon Bailey tocou para o capitão John McGinn, que recebeu na área, girou e chutou sem chances para o goleiro espanhol David Raya logo aos 7 minutos.

Bailey havia marcado contra o City na quarta-feira, e mais uma vez foi escalado por Emery como titular no lugar de Moussa Diaby. "Tivemos uma semana monumental, foi muito difícil jogar quinta, domingo, quarta e sábado. Mostramos que nosso desempenho de hoje não foi o melhor, mas não posso reclamar", disse McGinn. O Arsenal sofreu a segunda derrota na Premier League, um mês depois de perder por 1 a 0 para o Newcastle. Os jogadores comandados pelo também espanhol Mikel Arteta, suspenso e que acompanhou o jogo das tribunas, acumulavam seis vitórias consecutivas, contando todas as competições, antes de perder em Birmingham. O alemão Kai Havertz empatou para os 'Gunners' aos 89 minutos, mas seu gol foi anulado por toque de mão na bola. O Liverpool lidera com 37 pontos, um a mais que o Arsenal (2º) e dois à frente do Aston Villa. O City está em quarto com 30 pontos, por isso não poderá voltar ao pódio nesta rodada, mesmo que vença no domingo em Luton.

O Liverpool "pode fazer algo especial este ano", afirmou o atacante egípcio Mohamed Salah, questionado neste sábado sobre as chances de título dos 'Reds', que venceram de virada o Crystal Palace por 2 a 1.

Os jogadores comandados pelo técnico Jurgen Klopp tiveram de esperar até a reta final para conseguir a reviravolta, depois de os 'Eagles' terem aberto o placar já no segundo tempo, com um pênalti convertido pelo francês Jean-Philippe Mateta (57'). Salah empatou marcando seu 200º gol com a camisa do Liverpool contando todas as competições, segundos depois de o ganês Jordan Ayew ter sido expulso por receber um segundo cartão amarelo (76'). No final da partida, o Palace também sofreu a perda do goleiro titular Sam Johnstone (87'), lesionado.