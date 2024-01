Colômbia vai deixar de multar usuários de drogas

O governo da Colômbia revogou as multas contra o consumo de pequenas quantidades de drogas, como parte de uma mudança em sua abordagem na luta contra o narcotráfico no principal país produtor de cocaína do mundo.

Um decreto do Executivo, divulgado neste sábado (9) por veículos de imprensa locais, suspendeu a vigência das sanções contra "o porte de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas", que sejam de uso pessoal e não para venda.

A medida não altera as penas de até 20 anos de prisão para crimes de narcotráfico, previstas na lei colombiana, mas acaba com as multas equivalentes a US$ 50 (R$ 245,7 na cotação atual), que a polícia impõe aos consumidores.