Presidente da COP28 pede 'conclusão do trabalho' na retomada das negociações

O presidente da COP28, Sultan Ahmed Al Jaber, pediu nesta sexta-feira (8) aos representantes de quase 200 países presentes em Dubai a "conclusão do trabalho" após a retomada das negociações climáticas, que devem termina na próxima terça-feira (12).

"Vamos, por favor, concluir este trabalho", pediu a autoridade emiradense aos ministros e funcionários de alto escalão de diversos governos que participam na conferência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A COP28 é a primeira conferência que faz um balanço da luta contra as mudanças climáticas desde 2015, quando foi assinado o Acordo de Paris, e pode ser a conferência "que mudará as regras do jogo", destacou Al Jaber.