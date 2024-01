Comunicado do Business Wire :Shiseido Company, Limited

A Shiseido Company, Limited (The Prime Market of the Tokyo Stock Exchange: 4911) ("Shiseido"), uma das principais empresas globais de beleza, anunciou hoje o lançamento da Shiseido Long Term Investments for the Future (LIFT) Ventures, uma empresa de responsabilidade limitada recém-formada, que será um veículo para investir em empresas inovadoras em estágio inicial no espaço de beleza e bem-estar. O foco da LIFT Ventures é investir em novas tecnologias, plataformas inovadoras, marcas de alto crescimento e novos modelos de negócios, entre outros. A criação de um fundo dedicado alinha-se com a meta da Shiseido de se tornar uma empresa de bem-estar de beleza pessoal. O fundo se concentrará principalmente em inovações convincentes no hemisfério ocidental, mantendo uma visão global.

Concomitantemente, a empresa também anunciou os investimentos inaugurais do fundo na Phi Therapeutics, Inc. ("Phyla"), pioneira em tecnologia de bacteriófagos, e na Patrick Kidd Holdings Pty Ltd. ("Patricks"), uma marca de cuidados masculinos com uma abordagem de estilo de vida elevada. A Phyla está sediada em São Francisco, Califórnia, e foi fundada por Yug Varma, Ph.D. A sede da Patricks fica em Sydney, Austrália, e foi fundada por Patrick e Aimee Kidd

"Desde a fundação da Shiseido em 1872, a inovação tem servido como um pilar fundamental de nossa empresa e um componente crítico de nosso futuro", disse Masahiko Uotani, presidente e CEO da Shiseido. "A criação da LIFT Ventures representa uma nova oportunidade de estabelecer parcerias com organizações centradas na criação de soluções pioneiras de beleza e bem-estar e de obter mais informações e acesso para as ambições de crescimento da Shiseido. A LIFT Ventures apresenta uma boa oportunidade para construir conhecimento, criar valor e, por fim, alcançar um progresso significativo para todos."