Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

Quectel launches SG520B series of 5G Sub-6GHz smart modules with powerful multimedia functionality

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, anunciou a nova série Quectel SG520B de módulos inteligentes 5G Sub-6GHz, Wi-Fi 6E e Bluetooth. A série de módulos foi desenvolvida para atender às necessidades cada vez maiores de módulos inteligentes que possam suportar não apenas conectividade, mas também uma variedade de funções, como capacidade de computação de ponta, processamento gráfico, multimídia e operação de periféricos, como monitores, câmeras e painéis sensíveis ao toque. Os módulos contam com um sistema operacional Android atualizado integrado e são baseados no processador Qualcomm® QCM4490 octa-core de 64 bits da Qualcomm Technologies, Inc.

Projetados para aplicações industriais e de consumo que exigem altas taxas de dados e suporte para funções multimídia poderosas, os casos de uso típicos incluem gateways inteligentes, equipamentos nas instalações do cliente (CPE), dispositivos Mi-Fi, terminais de ponto de venda (POS), caixas registradoras, câmera veicular, sinalização digital, PDAs industriais etc.

Ao oferecer opções abrangentes de conectividade celular, que incluem cobertura mundial 2G, 3G, 4G e 5G, com LTE Cat 15 e 5G Release 16 autônomo (SA) e 5G não autônomo (NSA), os módulos oferecem tecnologia 5G e LTE de múltiplas entradas e saídas (MIMO). Isso permite atender às crescentes demandas do mercado por altas taxas de dados e confiabilidade de link para comunicações sem fio. A utilização em MIMO de múltiplas antenas no receptor ao mesmo tempo e na mesma banda de frequência minimiza significativamente os erros e otimiza a velocidade dos dados.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de 5,9 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth , bem como antenas e serviços.

