Príncipe Harry vai à Justiça para contestar decisão sobre sua segurança no Reino Unido

A Suprema Corte de Londres analisa a partir desta terça-feira (5) o procedimento iniciado pelo príncipe Harry para contestar a falha sistemática do Reino Unido acerca de sua segurança quando está no país.

Ao apresentar o caso no tribunal, no qual ele esteve ausente, sua advogada, Shaheed Fatima, considerou que uma decisão "caso a caso acarreta incerteza excessiva" para o príncipe e seus dependentes.

A defesa também destacou o impacto que um possível ataque ao seu cliente poderia ter na reputação do Reino Unido, devido a "seu status e a sua posição na família real".

Na audiência, o advogado do Ministério do Interior, James Eadie, defendeu a decisão do Ravec (órgão responsável pela segurança dos membros da família real e das figuras públicas mais importantes) de conceder proteção "sob medida", "em determinadas circunstâncias" e "dependendo do contexto" ao príncipe durante suas viagens ao Reino Unido.

A medida resultou de uma "mudança de estatus que (o duque de Sussex) decidiu fazer ao tornar-se membro não oficial da família real", acrescentou o advogado.

O tribunal também rejeitou em maio um pedido do príncipe Harry para custear sua própria proteção policial quando estiver no Reino Unido.

A questão de sua segurança voltou à tona em meados de maio, quando paparazzi seguiram de carro o príncipe e sua esposa em Nova York.