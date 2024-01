Estupros e outras agressões são 'armas' do Irã contra manifestantes, diz ONG

As forças de segurança do Irã utilizaram violência sexual como "arma" para reprimir a rebelião do movimento "Mulher, Vida, Liberdade", conforme aponta um relatório da Anistia Internacional (AI) divulgado nesta terça-feira (5), com depoimentos de estupros cometidos individualmente ou em grupo contra homens, mulheres e crianças.

A ONG de defesa dos direitos humanos afirma que certificou as "terríveis evidências" a que 45 pessoas foram submetidas - 26 homens, 12 mulheres e sete menores - após serem detidas de forma "arbitrária" durante a onda de protestos que abalou a República Islâmica do Irã no outono boreal de 2022.

"Agentes dos serviços de informações e segurança iranianos recorreram ao estupro e outras formas de violência sexual como uma arma para torturar e punir os manifestantes, especialmente crianças de apenas 12 anos, causando danos físicos e psicológicos duradouros", escreve a secretária-geral da AI, Agnès Callamard.