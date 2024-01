Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje o lançamento do Moody's Research Assistant, uma ferramenta analítica e de pesquisa inédita alimentada por inteligência artificial generativa (GenAI). Aproveitando o extenso conteúdo proprietário da Moody's e os mais recentes modelos de linguagem de grande escala (LLMs), o produto ajuda os clientes a gerar novos insights a partir da amplitude e profundidade da pesquisa, dados e análises de crédito da Moody's. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231205367200/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como a primeira ferramenta de pesquisa baseada em GenAI disponível comercialmente para participantes do mercado financeiro, o Moody's Research Assistant sintetiza grandes quantidades de informações para que os usuários possam avaliar oportunidades de empréstimo ou investimento, monitorar desenvolvimentos, comparar entidades e aprimorar fluxos de trabalho analíticos rapidamente e em escala. Baseado no extenso conteúdo proprietário da Moody's em combinação com a mais recente tecnologia GenAI, o Moody's Research Assistant permite que os usuários gerem insights de risco mais holísticos com maior rapidez.

"Para os participantes do mercado financeiro, navegar com sucesso pelo complexo cenário de riscos atual exige uma análise intensiva de recursos de uma ampla variedade de pesquisas e dados em vários domínios de risco", disse Cristina Pieretti, gerente geral de Insights Digitais da Moody's Analytics. "Com o Moody's Research Assistant, a análise que costumava levar horas pode agora ser feita em minutos, liberando mais tempo para tomadas de decisões estratégicas." Os usuários que participaram de um piloto do Moody's Research Assistant relataram ganhos em produtividade e eficácia. Com base nas métricas observadas durante o período-piloto, os usuários poderiam economizar até 80% do tempo gasto na coleta de dados e até 50% do tempo gasto na análise adicionando o Moody's Research Assistant. No geral, os resultados sugerem que o Moody's Research Assistant poderia economizar até 27% do tempo gasto pelos usuários na execução de tarefas e funções típicas de um analista financeiro. O Moody's Research Assistant está disponível como um complemento ao CreditView, a principal solução de classificação e pesquisa da Moody's. Usando o serviço Azure OpenAI da Microsoft e alimentado por tecnologia avançada de processamento de linguagem, o Moody's Research Assistant complementa o sistema de recuperação de informações existente do CreditView, identificando efetivamente entidades, setores e regiões geográficas relevantes no conteúdo textual. O Moody's Research Assistant abrange as mais recentes ações de classificação, opiniões de crédito e relatórios de pesquisa do Moody's Investors Service para fornecer respostas em tempo real aos usuários. Em última análise, o Moody's Research Assistant será expandido para aproveitar mais dados e conteúdo da Moody's em todos os domínios de risco, incluindo crédito, clima, cibernética, conformidade, cadeia de suprimentos e muito mais. O lançamento do Moody's Research Assistant é o capítulo mais recente na integração da IA da Moody's em seus produtos, soluções e processos que ajudam os responsáveis pela tomada de decisões a decifrar riscos e desbloquear oportunidades. A abordagem contínua da Moody's para a inovação está fundamentada em três princípios principais - evoluir com urgência, capacitar os funcionários e priorizar o impacto no cliente. Para obter mais informações sobre o Moody's Research Assistant, acesse https://www.moodys.com/researchassistant

Para obter mais informações sobre a abordagem da Moody's à GenAI, acesse https://www.moodys.com/innovation/ai-principles.html SOBRE A MOODY'S CORPORATION A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa global de avaliação de risco integrada que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e insights ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com terceiros. Acreditamos que maior transparência, decisões mais fundamentadas e acesso justo às informações abrem as portas para o progresso compartilhado. Com cerca de 15.000 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com conhecimento local e mais de um século de experiência nos mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

