Quando fezes se tornam medicamentos

O objetivo é melhorar a sobrevivência dos pacientes com câncer e sua resposta às imunoterapias, restaurando sua microbiota danificada pelos tratamentos intensivos.

As empresas biofarmacêuticas estão desenvolvendo cada vez mais fármacos à base de matéria fecal, aproveitando os bilhões de microrganismos que habitam o intestino humano.

A planta está trabalhando em um medicamento chamado MaaT013, atualmente em fase final de ensaios clínicos, para tratar uma doença rara de rejeição que ocorre após um transplante de células-mãe em cânceres do sangue e que pode provocar a morte.

Os primeiros resultados do ensaio são esperados para meados de 2024, mas o remédio já está disponível em vários países europeus para pessoas que precisam com urgência.

A farmacêutica espera comercializar 9.000 doses por ano deste medicamento.

A empresa recebe os excrementos em uma espécie de penico hermético, fornecido por uma empresa de coleta na região de Nantes.

A matéria fecal chega de trem e caminhão à planta, em caixas criogênicas a 5 °C, e é processada em até 72 horas depois de ter sido produzida.

O objetivo é misturar as fezes dos doadores para obter a chamada "medula substancial", uma microbiota rica e variada que depois é injetada nos pacientes no hospital por via retal, como um enema, para recolonizar seu sistema digestivo e restaurar sua microbiota alterada.