Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) anunciou hoje que concluiu a aquisição da Imperva antes do previsto (anteriormente prevista para ocorrer no início de 2024). Este é um marco importante para a empresa, criando uma líder global em segurança cibernética, com mais de 5.800 especialistas em segurança cibernética em 68 países e receita de segurança cibernética de EUR 2,4 bilhões projetada para 2024, incluindo atividades civis e de defesa, com crescimento de dois dígitos esperado a partir de então. Essa transação acarretará em um valor significativo para os acionistas da Thales, em consonância com as metas relatadas em julho de 2023, quando anunciou a aquisição. Além disso, o perfil da atividade de Identidade e Segurança Digital (DIS) da Thales será significativamente otimizado com novas metas financeiras até 2027 (crescimento de vendas orgânicas de +6 a +7% em 2024-2027 e margem EBIT de 16,5% em 2027). Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231203472864/pt/

Patrice Caine, presidente e diretor executivo da Thales,disse:"A aquisição da empresa norte-americana Imperva é um passo importante para a Thales, pois marca uma nova etapa na expansão das nossas capacidades globais de segurança cibernética para empresas e governos de todo o mundo.Estamos muito animados em ter as equipes da Imperva na Thales. A combinação dos valores das nossas entidades e nosso compromisso conjunto com um futuro de confiança criará sinergias significativas, oportunidades de negócios e grandes inovações de mercado. Com as ameaças cibernéticas cada vez maiores contra a infraestrutura digital de empresas e governos, a Thales encontra-se agora em uma posição única para ajudar os clientes a proteger o coração do ecossistema digital: aplicativos, dados e identidades". Segurança centrada em dados abrangendo aplicativos, dados e identidades Juntas, a Thales e a Imperva ajudarão os clientes a enfrentar os desafios de segurança cibernética que rapidamente aumentaram no que diz respeito a frequência, intensidade e complexidade, com as soluções mais abrangentes para a maior gama de uso de aplicativos, segurança de dados e identidade. A previsão é que esses três segmentos de mercado combinados cresçam significativamente nos próximos anos. De acordo com a previsão dos analistas, os gastos dos usuários finais em todo o mundo devem totalizar cerca de US$ 20 bilhões em 2024. Com a inclusão da Imperva, o portfólio ampliado de segurança cibernética da Thales agora oferece uma combinação complementar de soluções para ajudar os clientes a proteger aplicativos, dados e identidades em todo o ecossistema digital: -- Segurança de aplicativos: proteção unificada para todos os aplicativos e APIs na nuvem, físicos ou em um modelo híbrido. O conjunto de produtos líder de mercado inclui firewall para aplicativos online (WAF), proteção contra ataques de negação de serviço distribuído (DDoS), proteção avançada contra bots, segurança para interface de programação de aplicativos (APIs), uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) amigável ao desenvolvedor e autoproteção de aplicativos no tempo de execução (RASP). -- Segurança de dados: proteção e controle de acesso a dados confidenciais em qualquer lugar, seja em repouso, em movimento ou em uso. O conjunto de produtos inclui a plataforma de segurança de dados CipherTrust, a estrutura de segurança de dados da Imperva, bem como os módulos de segurança de hardware Luna e payShield, geralmente usados como raiz de confiança para operações criptográficas.

-- Gestão de identidade e acesso: acesso contínuo, seguro e confiável a aplicativos e serviços digitais para clientes, funcionários e parceiros. O conjunto de produtos inclui a plataforma de identidade OneWelcome e o acesso seguro SafeNet. "Como parceira de longa data da Thales e da Imperva, nós da Exclusive Networks estamos muito felizes com a fusão de duas empresas que conhecemos e valorizamos",disseJesper Trolle, CEO da Exclusive Networks."Esta aquisição marca um passo fundamental na ambição da Thales de se tornar líder global em segurança cibernética, reforçando a sua força no quesito segurança de dados e expandindo para o mercado de segurança de aplicações. Com esta nova proposta de valor combinada, a Thales estará posicionada de forma única para oferecer soluções ainda mais inovadoras e eficazes para enfrentar os crescentes desafios de segurança e compliance enfrentados pelas organizações de todo o mundo". Esta é a nona aquisição da Thales na área de segurança digital nos últimos nove anos e a segunda maior na história do Grupo depois da Gemalto, líder mundial em segurança digital. Após a conclusão das aquisições da Tesserent, líder em segurança cibernética na Austrália, da S21sec e Excellium, dois grandes players em consultoria de segurança cibernética, integração e serviços gerenciados na Europa e OneWelcome, líder europeia em gestão de identidade e acesso de clientes, a integração da Imperva com a Thales posicionará o ramo de segurança cibernética do Grupo como um dos cinco principais líderes globais em segurança cibernética.

Thales na América do Norte Com 6.200 funcionários1 e receitas de EUR2,4 bilhão2 na América do Norte em 2022, e aproximadamente 50% das ações em circulação detidas por acionistas dos EUA, a Thales já tem uma forte presença na região. A aquisição da Imperva aumenta a força de trabalho de segurança digital da Thales na América do Norte em quase um terço. Todos os anos, a Thales investe 4 bilhões de euros em P&D, dos quais 1 bilhão de euros é autofinanciado3. O Grupo está totalmente comprometido com o suporte aos clientes da Imperva e com o aumento de suas soluções através de inovações aceleradas. Como inovadora, a Thales detém um total de 20.000 patentes no seu portfólio, mais de 50% delas envolvendo tecnologias chave relacionadas a IA, inteligência artificial generativa, segurança cibernética, big data, nuvem, realidade aumentada e tecnologias quânticas.