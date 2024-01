Papa pede rápida implementação de 'conversão ecológica global'

O papa Francisco instou neste domingo os participantes da COP28 a implementarem, sem demora, uma "necessária conversão ecológica global" e a superar os "nacionalismos" para alcançar uma "visão comum".

"Mesmo à distância, acompanho atentamente os trabalhos da COP28 em Dubai (...). Renovo meu apelo para responder às mudanças climáticas com mudanças políticas concretas", afirmou o pontífice argentino, que passa por um quadro de bronquite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vamos sair das estreitezas do particularismo e do nacionalismo, esquemas do passado, e abracemos uma visão comum, comprometendo-nos todos agora, sem demora, com uma necessária conversão ecológica global", acrescentou, em um texto lido ao seu lado por um de seus assistentes, após a oração do Angelus.