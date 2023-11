Seis palestinos morrem em incursão militar israelense na Cisjordânia

Em um primeiro momento, o Ministério da Autoridade Palestina, dominada pelo partido Fatah do presidente Mahmud Abbas, havua anunciado um balanço de cinco mortos e seis feridos.

Seis palestinos morreram nesta quinta-feira durante uma incursão do Exército israelense em Jenin, norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde do território palestino.

A agência oficial palestina WAFA afirmou que "um importante contingente do Exército de ocupação" entrou em Jenin ao longo de vários eixos.

A incursão aconteceu no momento em que as forças israelenses continuam bombardeando a Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamista palestino Hamas, em represália pela ofensiva do grupo em Israel em 7 de outubro.

