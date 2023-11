Frente ucraniana está praticamente paralisada há um ano

Estes são os principais pontos de uma frente paralisada em sua maior parte, tanto no leste como no sul da Ucrânia.

Há um ano, as forças ucranianas celebraram a libertação da cidade de Kherson, no sul. Desde então, a linha da frente mal se moveu ao longo dos seus mil quilômetros, apesar da contraofensiva ucraniana e de muitos ataques russos.

Desde a libertação de Kherson, em 11 de novembro de 2022, o rio Dnieper separa as forças ucranianas das forças russas no sul do país. Na margem direita estão as tropas de Kiev e na esquerda estão as do ocupante russo. Cada lado bombardeia o outro continuamente.

Em 6 de junho, quando a Ucrânia iniciava uma esperada contraofensiva no sul e no leste, uma explosão destruiu parcialmente a barragem de Kakhovka. O incidente causou grandes inundações em ambas as margens.

Kiev acusou Moscou de explodir a infraestrutura para impedir o avanço das suas tropas. Nos meses seguintes não houve grandes movimentos de tropas nesta parte da frente e o Dnieper continua a ser uma barreira difícil de atravessar.

No final de agosto, e após três meses de combates, a Ucrânia acreditava ter conseguido um avanço estratégico no sul entre as linhas russas, uma rede complexa de campos minados, trincheiras, túneis e armadilhas antitanques por centenas de quilômetros.

Ao tomar a cidade de Robotyne, na região de Zaporizhzhia, Kiev pensou que poderia continuar avançando em direção às cidades de Tokmak e Melitopol, e depois chegar à costa do Mar de Azov e assim cortar a frente sul em duas. Mais de dois meses depois, porém, nada mudou.