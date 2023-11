Comunicado do Business Wire :Sims Limited

Sims Limited (ASX:SGM), líder global em sustentabilidade e facilitadora da economia circular, anunciou hoje a nomeação de Warrick Ranson como diretor financeiro do grupo, a partir de 4 de dezembro de 2023. Warrick Ranson sucederá Steve Skurnac, diretor financeiro interino, que ocupa o cargo desde 1º de outubro de 2023. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231108918809/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Warrick Ranson, incoming CFO at Sims Limited (Graphic: Business Wire)

Warrick Ranson, que se reportará a Stephen Mikkelsen, diretor geral e diretor executivo da Sims Limited, traz mais de duas décadas de ampla experiência em nível executivo adquirida em cargos seniores em empresas líderes, operando em mercados "Estou muito feliz em receber Warrick em nossa equipe. Sua excepcional experiência no incentivo à inovação, desenvolvimento de uma cultura orientada para o crescimento e criação de valor para os acionistas ajudará a fortalecer a cultura da Sims Limited", comentou Mikkelsen sobre a nomeação. "Warrick contribuirá significativamente para a equipe à medida que avançamos em uma fase importante de nossa organização, incluindo a reciclagem de capital, a busca de iniciativas de crescimento e a otimização de nossa estrutura de custos. Esta nomeação ocorre num momento em que estamos a passar por uma transformação significativa nos negócios e estou confiante de que ele desempenhará um papel vital no nosso sucesso contínuo". Antes desta nomeação, Ranson atuou como diretor financeiro da OZ Minerals Limited por quase seis anos, onde foi fundamental na orientação da empresa durante um período de crescimento substancial e criação de valor. Anteriormente, Ranson passou aproximadamente 18 anos na Rio Tinto, onde ocupou vários cargos. Durante sua gestão, suas responsabilidades incluíram a supervisão de investimentos de capital significativos e atividades de fusões e aquisições para o grupo de produtos de cobre. Além disso, Ranson desempenhou um papel fundamental na implementação de iniciativas de desenvolvimento de negócios como diretor comercial do segmento de minério de ferro, a maior divisão operacional da Rio Tinto. Warrick Ranson trabalhará na sede corporativa da Sims Limited em Sydney, Austrália. Sobre a Sims Limited Fundada em 1917, a Sims Limited cria valor usando soluções circulares para fornecer caminhos para uma economia de baixo carbono. Através de suas três divisões de negócios, Sims Lifecycle Services, Sims Metal, e Sims Resource Renewal, a Sims Limited permite a reutilização de recursos naturais limitados e promove a descarbonização das cadeias de suprimentos dos clientes, o que gera um impacto mensurável e positivo para indivíduos, comunidades, setores e governos. Ancorada em sua missão de criar um mundo sem resíduos para preservar nosso planeta, os três pilares de sustentabilidade da Sims Limited, operar de forma responsável, fechar o ciclo e parcerias para a mudança, direcionam sua abordagem estratégica para criar novas soluções inovadoras que disponibilizem recursos para uso futuro e reduzam as perdas ambientais. As ações ordinárias da empresa são listadas na Bolsa de Valores da Austrália (ASX: SGM) e suas American Depositary Shares são cotadas no mercado de balcão nos Estados Unidos (USOTC: SMSMY). Para mais informações, acesse www.simsltd.com.

Contato Relações com investidores Ana Metelo Diretora, relações com investidores ana.metelo@simsmm.com