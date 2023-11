Comunicado do Business Wire :Aster DM Healthcare

A terceira edição do prêmio acontecerá em Bangalore, em maio de 2024, com o objetivo de destacar a visão do sistema de cuidados de saúde dinâmico da Índia, de acordo com a visão do Honorável Primeiro-ministro Narendra Modi "Uma Terra - Uma Saúde". A segunda edição foi realizada em Londres no Dia Internacional da Enfermagem, em maio de 2023, quando a enfermeira Margaret Helen Shepherd do Reino Unido, foi homenageada como a vencedora do prêmio.

A premiação Aster Guardians Global Nursing Award 2024, uma iniciativa do prestador com liderança em cuidados integrados de saúde, a Aster DM Healthcare, estendeu o prazo final das inscrições para o prêmio até 15 de dezembro de 2023. Devido à resposta avassaladora de mais de 40.000 inscrições de profissionais de enfermagem de mais de 130 países, a Aster já está quase alcançando o número de inscrições do ano passado apenas nas primeiras semanas. Profissionais de enfermagem do mundo inteiro podem enviar agora suas inscrições por meio da plataforma dedicada em www.asterguardians.com.

"Os profissionais de enfermagem são os heróis silenciosos de nosso sistema de cuidados de saúde que demonstram paixão e compromisso inigualáveis com seus pacientes. O prêmio Aster Guardians Global Nursing Award é nosso humilde esforço para reconhecer e empoderar essas almas dedicadas, que servem e enaltecem incansavelmente a nobre causa do setor de cuidados de saúde. Estamos exultantes e profundamente emocionados pelo engajamento entusiástico dos profissionais de enfermagem do mundo inteiro nesta iniciativa", disse o Dr. Azad Moopen, presidente fundador e diretor administrativo da Aster DM Healthcare.

Profissionais de enfermagem de várias regiões, incluindo do Oriente Médio, subcontinente indiano, África, América e Europa, começaram a indicar candidatos para o prêmio Aster Guardians Global Nursing Award de 2024.

