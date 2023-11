Texto da reforma tributária é aprovado no Senado

Aprovado por 53 votos a favor e 24 contra, em dois turnos de votação, o texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) volta agora para a Câmara dos Deputados, que havia dado luz verde à reforma em julho, para analisar as modificações feitas no Senado.

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) o projeto de lei de reforma tributária, uma prioridade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de setores empresariais.

O Brasil enfrenta uma "crise de arrecadação", disse o presidente em um ato no Palácio do Planalto horas antes da votação.

Após sofrer algumas derrotas este ano no Senado, Lula participou diretamente de reuniões esta semana com os principais líderes do Senado para articular apoio ao projeto, uma prioridade declarada de seu governo.

O projeto contempla uma transição até 2033, quando serão instituídos completamente todos os novos impostos.

O valor do IVA será determinado posteriormente em uma lei, mas deve ficar em torno de 27%, um dos maiores do mundo, segundo as últimas estimativas do Ministério da Fazenda.

O governo alega que essa cifra, com o consequente aumento da carga tributária sobre o setor de serviços, será aliviada com compensações.