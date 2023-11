PF prende duas pessoas por planejar 'atos terroristas' contra comunidade judaica no Brasil

A Polícia Federal (PF) anunciou, nesta quarta-feira (8), a prisão de duas pessoas por participação no planejamento de "atos terroristas" no Brasil que, segundo o serviço de inteligência israelense Mossad, teriam como alvo a comunidade judaica com o apoio do grupo libanês Hezbollah. A PF informou que duas pessoas foram detidas em São Paulo em uma operação para "interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As autoridades também realizaram 11 operações em São Paulo, Brasília e em Minas Gerais, de acordo com um comunicado.

O Mossad informou, também por meio de nota, que colaborou com os serviços de segurança brasileiros e agências internacionais para "frustrar um ataque terrorista no Brasil". O ataque era "planejado pela organização terrorista Hezbollah, dirigido e financiado pelo regime iraniano", continuou. A "célula terrorista" planejava um ataque contra "alvos israelenses e judeus no Brasil" e era "uma rede ampla que operava em outros países", acrescentou, sem dar mais detalhes. Especialistas em segurança investigaram recentemente a suposta presença do Hezbollah na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. "No contexto da guerra em Gaza (...) o Hezbollah e o regime iraniano continuam operando ao redor do mundo para atacar alvos israelenses, judeus e ocidentais", disse o Mossad. As prisões ocorrem pouco mais de um mês após o início do conflito entre Israel e o Hamas, depois que combatentes do grupo islamista palestino mataram 1.400 pessoas e sequestraram mais de 200 em território israelense, de acordo com o balanço de Israel. O ataque, o mais letal desde a criação do Estado de Israel, em 1948, desencadeou uma campanha de bombardeios contra o território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

Do lado palestino, pelo menos 10.569 pessoas, a maioria civis, entre as quais mais de 4.000 crianças, morreram nos bombardeios israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas. Citando fontes policiais, a TV Globo informou que os investigadores suspeitam que os detidos tenham viajado recentemente para a capital libanesa. Segundo a Globo, a polícia solicitou à Interpol a emissão de um mandado de prisão contra outros dois suspeitos com dupla nacionalidade brasileira-libanesa que estão atualmente no Líbano.