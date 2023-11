Líder do grupo B, Arsenal vence Sevilla (2-0) que segue sem vencer na Champions

No Emirates Stadium, a vitória do Arsenal do técnico Mikel Arteta veio com um gol em cada tempo, por intermédio do belga Leandro Trossard (29') e de Bukayo Saka (64').

Para complicar ainda mais a situação do Sevilla, o meio-campista francês Boubakary Soumaré precisou ser substituído aos 72 minutos, após se lesionar.

O autor do segundo gol do Arsenal, Saka, também teve que sair de campo (84') devido a um problema físico.

O primeiro tempo foi quase um monólogo dos donos da casa e a recompensa para a equipe inglesa veio com o gol de Trossard (29').

Até então, o Arsenal havia esbarrado no goleiro sérvio Marko Dmitrovic: Kai Havertz (2') e Gabriel (8') cabecearam para fora, Saka (18') cobrou uma falta alto demais e Ben White (24') também chutou para fora de pé esquerdo.

Até que o ítalo-brasileiro Jorginho achou um espaço e tocou para Saka, que deu uma ótima assistência na área para o belga abrir o placar aos 29 minutos.