Israel diz que 50.000 civis fugiram do norte de Gaza nesta quarta-feira

O exército israelense informou que cerca de 50.000 habitantes do norte da Faixa de Gaza, palco de combates violentos com os milicianos do Hamas, fugiram, nesta quarta-feira (8), para o sul do território palestino.

"Hoje, vimos 50.000 habitantes de Gaza saírem do norte para o sul", afirmou o porta-voz militar, Daniel Hagari. "Partem porque entenderam que o Hamas perdeu o controle do norte e que o sul é mais seguro", acrescentou.