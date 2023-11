Honduras apreende carga de quase 500 quilos de fentanil

Uma carga de quase 500 quilos de fentanil foi apreendida em Honduras depois da chegada de um contêiner em uma embarcação procedente do Reino Unido com escala na Colômbia, informaram as autoridades hondurenhas nesta quarta-feira (8).

O Ministério Público informou, em nota, que "a Promotoria Especial contra o Crime Organizado (Fesco) realiza, nesta quarta-feira, a apreensão preventiva de 493 quilos de uma substância química aparentemente fentanil".

"A primeira apreensão registrada no país deste opioide sintético" foi realizada nas instalações portuárias de Puerto Cortés, principal terminal marítimo do Caribe hondurenho, em um contêiner "proveniente do Reino Unido, com transbordo na Colômbia", acrescentou.