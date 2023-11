G7 defende 'pausas humanitárias' em Gaza e reafirma apoio à Ucrânia

Os chefes da diplomacia das sete nações mais industrializadas do planeta (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) também destacaram, após a reunião de dois dias no Japão, que o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia "nunca hesitará", ao mesmo tempo que pediram à China para não apoiar Moscou no conflito.

Os ministros das Relações Exteriores do G7 expressaram apoio nesta quarta-feira (8) às "pausas e corredores humanitários" no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, mas sem pedir um cessar-fogo.

"Pedimos ao Irã para que se abstenha de apoiar o Hamas e de executar mais ações que desestabilizem o Oriente Médio, incluindo o apoio ao Hezbollah libanês e outros atores não estatais, e que utilize sua influência com estes grupos para reduzir as tensões regionais".

"Apelamos ainda à China para não ajudar a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia, para pressionar a Rússia a interromper sua agressão militar e a apoiar uma paz justa e duradoura na Ucrânia", acrescenta a nota.

Os ministros também afirmaram que "saúdam a participação da China no processo de paz liderado pela Ucrânia".

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, discursou na reunião do G7 por videoconferência.

O chanceler japonês, Yoko Kamikawa, disse que "mesmo com o aumento das tensões no Médio Oriente, é importante que o G7 esteja unido para enviar uma mensagem clara à comunidade internacional de que o nosso compromisso firme de apoiar a Ucrânia nunca hesitará".

Após 20 meses de guerra e com a contraofensiva de Kiev tentando avançar na frente de batalha, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reúne com frequência com líderes ocidentais para tentar dissipar o efeito fadiga do conflito.

A chefe de diplomacia da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que os países do G7 trabalham para ajudar a Ucrânia pelo segundo inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) consecutivo, ante a previsão de novos russos contra as instalações do setor de energia.

