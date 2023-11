Exército israelense luta contra o Hamas no centro da cidade de Gaza

O Hamas, considerado um grupo terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel, mantém mais de 240 reféns, sequestrados no dia do ataque e levados para Gaza.

O Exército de Israel e os integrantes do movimento islamista Hamas combatiam nesta quarta-feira (8) no centro da cidade de Gaza, ao norte do território cercado, sem a esperança de trégua para centenas de milhares de palestinos encurralados pelo conflito e vítimas de uma situação humanitária desesperadora.

Desde 7 de outubro, o Exército israelense bombardeia a Faixa de Gaza diariamente, apesar dos pedidos de trégua da comunidade internacional. No momento, os soldados do país estão no "coração" da cidade de Gaza, afirmou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. Ele disse que o "centro" do Hamas fica na localidade.

"Gaza é a maior base terrorista que já foi construída", disse Gallant.

Do lado palestino, ao menos 10.569 pessoas, a maioria civis e incluindo mais de 4.000 menores de idade, morreram nos bombardeios israelenses, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

Imagens divulgadas nesta quarta-feira pelo Exército israelense mostram tanques e escavadeiras avançando entre as ruínas fumegantes de Gaza. Os soldados caminham entre os prédios destruídos pelos bombardeios, enquanto as explosões prosseguem na área.

Na cidade de Gaza, a parte de maior densidade demográfica do território, onde bairros inteiros foram reduzidos a escombros, muitas pessoas aguardam o abastecimento de água.

"Não haverá trégua humanitária sem o retorno dos reféns", reiterou o ministro israelense da Defesa, apesar dos pedidos da ONU, de ONGs e de vários países por um cessar-fogo ou uma pausa nos combates, que permitiria a entrega de ajuda urgente após o corte do fornecimento de alimentos, água, energia elétrica e remédios.