Entidades financeiras da França são denunciadas por apoiar desmatamento no Brasil

A organização Sherpa assegura contar com o apoio da Harvest, do Center for Climate Crime Analysis, da Repórter Brasil e da Transparência Internacional.

A associação Sherpa apresentou uma denúncia, nesta quarta-feira (8), contra as entidades financeiras francesas BNP Paribas, Credit Agricole, BPCE e Axa por "lavagem de dinheiro e receptação", acusando-as de apoiar empresas responsáveis por "desmatamento ilegal no Brasil", confirmou à AFP o Ministério Público Nacional Financeiro (PNF).

Segundo a análise da associação, o fato de estas empresas poderem ter recebido lucro com dinheiro procedente de atividade ilegal e poderem ter colaborado no investimento destes recursos constitui um descumprimento de sua obrigação na luta contra a lavagem de dinheiro.

A Axa afirmou à AFP que o grupo "tem uma das políticas mais estritas" nos temas ambiental e de direitos humanos "e respeita as leis e normas internacionais vigentes".

Segundo a Sherpa, embora esta denúncia seja uma "novidade" para os bancos, chega em um momento de aumento do número de litígios relacionados com a preservação do planeta.

No começo do ano, a BNP Paribas foi alvo de uma denúncia sobre o mesmo tema no tribunal judicial de Paris, mas com base no fundamento do dever de vigilância.

A lei obriga as multinacionais sediadas na França a elaborar um plano que "inclua medidas de devida diligência razoáveis para identificar riscos e prevenir graves danos contra os direitos humanos e as liberdades fundamentais, a saúde e a segurança das pessoas e do meio ambiente, derivados das atividades da empresa e das empresas que controla" na França e no exterior.

Esta lei de 2017 ainda não levou a nenhuma condenação e, segundo alguns, tem lacunas que comprometem sua verdadeira eficácia.