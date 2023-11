Comunicado do Business Wire :Valutico

Valutico, líder mundial na área do software de avaliação, apresentou dados sobre novos mercados emergentes, provenientes da base de dados EMIS, em seu sistema. Essa novidade permite que os profissionais do setor financeiro acessem a dados detalhados e atuais essenciais no âmbito da avaliação de empresas pertencentes aos principais mercados emergentes, tais como a América Latina, a Europa Oriental, o Oriente Médio e a Ásia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231108601721/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Valutico Expands with New Emerging Market Data (Graphic: Business Wire)

O rápido crescimento dos mercados emergentes ultrapassa o registrado nas economias desenvolvidas e as previsões apontam para que os primeiros atinjam uma taxa média de 4,1% em 2024, em comparação com os 1,4% previstos pelo FMI para as últimas. Esses mercados apresentam uma variedade de perspectivas de investimento diversificadas e subvalorizadas, o que ressalta a necessidade de implementar tecnologias de avaliação sólidas, visando atender o crescimento rápido e a demanda por parte dos investidores. Ao integrar a base de dados EMIS DealWatch em seu sistema, a Valutico oferece aos seus clientes um impressionante arquivo de mais de cem mil transações desses dinâmicos mercados emergentes. Esses dados, revestidos de extrema importância, fornecem aos profissionais do setor financeiro informações relevantes para que eles possam realizar avaliações empresariais precisas, além de funcionarem como um parâmetro de referência verificável para transações em tempo real. A Valutico disponibiliza informações exaustivas referentes às transações realizadas no contexto desses mercados, incluindo datas de anúncios, partes envolvidas, países-alvo e setores. Os usuários também podem consultar dados detalhados sobre negócios específicos, tais como, aquisições de participações, valores das transações e múltiplos cruciais, como, por exemplo, o valor/vendas da empresa, o EV/EBITDA, o EV/EBIT, o rácio preço/lucro e perfis detalhados de compradores. O fornecimento desses dados essenciais solidifica a posição da Valutico como líder das avaliações de empresas em mercados emergentes. Em última análise, essa estratégia possibilita uma avaliação mais precisa das empresas que integram essas economias florescentes, bem como representa um parâmetro de referência fidedigno para transações em tempo real. A plataforma da Valutico também está programada para oferecer recomendações sobre transações personalizadas. Essa funcionalidade tem como objetivo simplificar o processo de seleção das transações, processo esse que é realizado por profissionais da área, bem como que os consultores financeiros pesquisem concorrentes mais facilmente. Paul Resch, CEO da Valutico, refere que "a integração da base de dados EMIS DealWatch marca o início de uma era transformadora no âmbito das avaliações de mercados emergentes. Ela equipa os profissionais financeiros com ferramentas essenciais para avaliar as empresas inseridas nessas regiões de forma precisa e eficiente, permitindo que eles tomem decisões com confiança, inclusive em mercados complexos e exigentes. Graças à mais recente inovação da Valutico, podemos afirmar que estamos cumprindo nossa promessa: apoiar os profissionais na tomada de decisões acertadas em todos os principais mercados globais".

Sobre a Valutico A Valutico é a empresa de software de avaliação líder em nível mundial, tendo como propósito capacitar os profissionais financeiros, para que eles tomem decisões comerciais informadas com avaliações exatas e oportunas. Seus clientes incluem profissionais da área bancária, fusões e aquisições, finanças corporativas, auditoria, fiscalidade, contabilidade, fundos privados e capital de risco.

