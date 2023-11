Comunicado do Business Wire :Shufti Pro

A Shufti Pro foi reconhecida como uma fornecedora de amostra no Gartner Hype Cycle para Identidade Digital de 2023, publicado em 26 de julho de 2023. Os usuários podem ler e baixar o relatório, que está disponível apenas para assinantes do Gartner®. A Shufti Pro foi mencionada na parte inferior da página sob "Fornecedores de Amostra" na página 59, entre outros fornecedores de amostra. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Temos fornecido soluções inovadoras de IDV para empresas em todo o mundo desde 2017 e continuamos a nos aprimorar implementando os mais recentes aprimoramentos tecnológicos e políticas robustas de segurança de dados,"disse Victor Fredung, CEO da Shufti Pro

As crescentes preocupações com a IA generativa O relatório do Gartner também esclarece as preocupações crescentes com a tecnologia de falsificação profunda e seu uso cada vez maior por golpistas: "Um invasor pode usar um ataque de apresentação (por exemplo, usar uma foto do rosto do alvo). As alegações de detecção de ataque de apresentação (PAD) dos fornecedores exigem uma análise cuidadosa. Uma avaliação exaustiva está além da capacidade da maioria dos compradores. As técnicas ativas de PAD podem reduzir os benefícios de UX. Os ataques de IA generativa ("deepfake") exigem contramedidas mais sofisticadas, que se tornam o diferencial-chave entre os fornecedores." Garantindo a confiança na identidade de uma pessoa O relatório afirma: "Os protocolos de autenticação têm o ímpeto mais forte, impulsionado pelo interesse em passkeys - ou seja, credenciais para vários dispositivos. Inovações que proporcionam confiança nas reivindicações de identidade do mundo real estão atingindo um patamar. Isso inclui verificação de identidade e afirmação de identidade centrada em dados."

Shufti Pro - Fortalecendo a confiança e a segurança na era digital A Shufti Pro garante às empresas que apenas pessoas reais e confiáveis podem passar na verificação, com uma taxa de precisão de até 99,7%. A plataforma fornece soluções KYC e KYB completas para empresas, suportando mais de 10.000 documentos de identificação em mais de 150 idiomas. A empresa acelera a confiança em todo o mundo, fornecendo serviços de IDV orientados por IA de última geração e impedindo fraudes on-line em todo o mundo. Além disso, a Shufti Pro reconheceu a importância de uma solução de IDV que possa detectar com eficácia falsificações profundas e desenvolveu o mais poderoso algoritmo de autenticação biométrica, com o objetivo de eliminar todos os tipos de tentativas modernas de falsificação de ID. A plataforma incorpora um algoritmo de percepção de profundidade e detecção de vivacidade, detectando com eficácia todos os tipos de falsificação profunda e tentativas de mascaramento usadas pelos golpistas.

Gartner, Hype Cycle para Identidade Digital de 2023, 26 de julho de 2023. Gartner e Hype Cycle são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. Aviso Legal: A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço retratado em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas aqueles fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um fim específico. Sobre a Shufti Pro