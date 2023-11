Cientistas pedem mais meios para investigar degelo nos polos

O "One Planet Polar Summit" foi organizado pelo governo francês para compartilhar as descobertas e projeções da comunidade científica sobre o degelo e oferecer recomendações para uma melhor proteção das regiões glaciares e polares.

Cientistas pediram, nesta quarta-feira (8), em uma reunião internacional em Paris, o aumento do financiamento para a pesquisa polar diante da aceleração do degelo nos dois polos terrestres.

Um dos objetivos declarados é estabelecer uma cooperação internacional no estudo das consequências do aquecimento nas geleiras e nos polos, assim como na prevenção e adaptação das políticas climáticas frente à rápida erosão da criosfera.

Os polos e a criosfera "são afetados pelas tensões geopolíticas" que "representam as novas fronteiras do multilateralismo", apontou Ángel Gurría, presidente do Fórum de Paris para a Paz, presente na abertura do evento.

Ao final das reuniões de cientistas dedicadas a preparar recomendações políticas, foi lançada uma convocação geral composta por seis medidas.

Tais medidas instam os governos a "reduzir forte e rapidamente" as emissões de gases de efeito estufa para respeitar os objetivos do Acordo de Paris, ou seja, limitar o aquecimento global a 2°C ou a 1,5ºC em relação à era pré-industrial.