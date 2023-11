Bayern vence Galatasaray (2-1) com dois gols de Kane e vai às oitavas da Champions

Com 12 pontos em 12 possíveis, os jogadores comandados por Thomas Tuchel também garantiram o primeiro lugar do seu grupo, que dá direito de jogar em casa o jogo de volta das oitavas de final.

Com dois gols do astro britânico Harry Kane na reta final (80' e 86'), o gigante da Baviera obteve sua 17ª vitória consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, o 38º jogo sem perder nesta fase da principal competição de clubes do futebol europeu.

O treinador alemão poderá agora dar minutos aos seus jogadores menos utilizados nos duelos contra o Copenhagen, no final de novembro, e em Old Trafford, diante do Manchester United, em meados de dezembro.

Com amplo domínio durante toda a partida, os bávaros venceram graças à sua nova máquina de fazer gols, Harry Kane, sempre eficiente, para o deleite dos 75 mil espectadores na Allianz Arena.

Depois de dois hat-tricks consecutivos no Campeonato Alemão, contra Darmstadt (8-0) e Borussia Dortmund (4-0), o maior artilheiro da história da seleção inglesa conseguiu sua primeira dobradinha na Liga dos Campeões.

Mas a espera foi longa para sua equipe, que só encontrou o gol na reta final, no minuto 80 do jogo. Em uma falta cobrada por Joshua Kimmich, Kane finalizou de cabeça para marcar seu 18º gol com a camisa do Bayern, após uma verificação do VAR.

Seis minutos depois, o ex-jogador do Tottenham concluiu uma jogada iniciada por Thomas Muller e continuada por Mathys Tel.

O gol do time visitante foi marcado pelo atacante Cedric Bakambu já nos acréscimos.