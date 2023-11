Picasso, Rothko, Monet e uma Ferrari, os leilões de outono em Nova York

A obra "A Mulher com Relógio", de Pablo Picasso, é a estrela dos leilões de outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) que começam nesta terça-feira (7) em Nova York e que, ao lado de obras de Rothko e Monet, esperam ser beneficiados pelo om momento do mercado de arte.

Analistas, no entanto, consideram pouco provável que as duas gigantes do mercado, Christie's e Sotheby's, igualem os resultados de 2022, ano que bateu todos os recordes, com vendas que ultrapassaram os US$ 16 bilhões (R$ 78 bilhões na cotação atual).

"Não é o momento mais elevado do mercado, mas continua muito forte", disse à AFP Emily Kaplan, uma das coordenadoras das vendas de outono de obras do século XX na Christie's, que entre 7 e 11 de novembro espera arrecadar entre US$ 723 milhões e US$ 1 bilhão (entre R$ 3,5 e 4,9 bilhões).