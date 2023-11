Peru nomeia novo chanceler após polêmica por reunião frustrada entre Boluarte e Biden

O governo do Peru nomeou um novo ministro de Relações Exteriores nesta terça-feira (7), em meio à controvérsia sobre uma reunião bilateral frustrada entre a presidente Dina Boluarte e seu contraparte americano, Joe Biden, em Washington na semana passada.

O novo chanceler é o acadêmico conservador Javier González-Olaechea, que assumiu o cargo durante uma cerimônia presidida por Boluarte no Palácio do Governo, de acordo com imagens da televisão estatal.

Conhecido por suas posições conservadoras, o novo ministro peruano substituiu Ana Cecilia Gervasi, que renunciou na segunda-feira às vésperas de sua convocação no Congresso.