Moradores de Gaza fogem a pé de bombardeios israelenses com bandeiras brancas

Com bandeiras brancas improvisadas e, às vezes, com as mãos para o alto, os habitantes de Gaza fugiram, nesta terça-feira (7), para o sul do território palestino entre corpos e tropas israelenses, seguindo as ordens de Israel.

"Era assustador", disse Ola al Ghul que, assim como milhares de civis, fugiu dos incessantes bombardeios israelenses que atingem o território palestino há mais de um mês.

"Levantávamos as mãos e seguíamos caminhando. Éramos tantos, carregávamos bandeiras brancas", decreveu à AFP.