Magnata chinês da tecnologia está desaparecido desde início de investigação judicial

Chen Shaojie, fundador e CEO da DouYu, uma das maiores plataformas chinesas de difusão de conteúdo ao vivo, está desaparecido há semanas, depois de as autoridades terem aberto uma investigação sobre a divulgação de conteúdos ilegais, informou a imprensa estatal.

O empresário não é visto desde outubro. Especialistas do setor sugeriram que seu desaparecimento pode estar relacionado com suspeitas de que houve apostas durante uma transmissão ao vivo em sua plataforma, noticiou o jornal estatal, The Paper, de Xangai, na segunda-feira (6).

A DouYu, que tem capital da gigante Tencent, também está listada nos Estados Unidos com uma capitalização de mercado de US$ 268 milhões (R$ 1,3 bilhão na cotação atual).