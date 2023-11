Madri condecora Guterres por sua defesa de civis palestinos

O governo espanhol anunciou nesta terça-feira(7) que concedeu uma alta distinção ao secretário-geral da ONU, António Guterres, por sua defesa dos "direitos humanos da população civil palestina", em plena guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

Ratificada pelo Conselho de Ministros, a distinção honorária da "Ordem de Carlos III" é concedida em um momento no qual a máxima autoridade da ONU é alvo de críticas de Israel, que o acusa de "parcialidade" no conflito.

"Durante toda sua trajetória política e internacional, António Guterres tem brilhado sempre em sua defesa da democracia, do multilateralismo e direitos humanos", argumentou a porta-voz do governo do socialista Pedro Sánchez, Isabel Rodriguez.