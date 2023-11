Jogo de futebol na Ucrânia dura quase 5 horas por alertas de ataque aéreo

Um jogo de futebol entre duas equipes ucranianas durou quase cinco horas na segunda-feira à noite, um recorde nacional provocado por várias interrupções devido a alertas de ataques aéreos no país, que luta contra a invasão russa.

O jogo começou às 17h00 (horário local), mas os jogadores do Dnipro-1 e do Oleksandria só ouviram o apito final pouco antes das 22h00, depois de "quase 280 minutos", apontou no X (antigo Twitter) o primeiro desses clubes.

"É o jogo mais longo da história do Campeonato Ucraniano", publicou o portal especializado sport.ua.