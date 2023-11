Homem judeu morre após desentendimento em protesto pró-Palestina nos EUA

As autoridades não descartam a possibilidade de crime de ódio, mas Fryhoff explicou que não está claro se a vítima foi agredida antes de cair ou não.

A vítima foi identificada como Paul Kessler, de 69 anos, que morreu na madrugada de segunda-feira em um hospital para o qual foi levado após o confronto em um protesto na cidade de Thousand Oaks, disse o xerife do condado de Ventura, Jim Fryhoff, encarregado da investigação.

No local, os policiais encontraram cerca de 100 pessoas, algumas a favor de Israel e outras a favor da causa palestina. Kessler estava "consciente e responsivo".

Fryhoff forneceu detalhes do incidente, mas apesar das imagens, ele disse que "não está muito claro" o que aconteceu.

Vários vídeos desse confronto no sul da Califórnia viralizaram nas redes sociais.

Um suspeito de 50 anos, que estava no local "defendendo a Palestina" e admitiu "estar envolvido no confronto com Kessler", foi detido brevemente para interrogatório na segunda-feira enquanto estava em um semáforo.

"Uma tomografia computadorizada mostrou lesões intracranianas, incluindo inflamação no cérebro e hemorragia ao redor do cérebro", disse o médico legista do condado de Ventura, Chris Young.

Young explicou que a condição de Kessler piorou e ele morreu na madrugada do dia seguinte.

O médico legista enfatizou que a autópsia revelou ferimentos não letais no lado esquerdo do rosto que "poderiam ser consistentes com um golpe", mas esclareceu que isso é algo para os investigadores determinarem.