Gigantes tecnológicos criam programa para combater abuso infantil on-line

Gigantes tecnológicos, como Meta e Google, disseram, nesta terça-feira (7), que trabalham juntos em um novo programa para combater o abuso e a exploração sexual infantil na internet.

As crianças vítimas de abusos on-line são um problema crucial que os reguladores e as empresas tecnológicas têm urgência em resolver com medidas adequadas.

No novo programa, chamado Lantern, as principais empresas de tecnologia vão compartilhar indícios de atividades que violem suas políticas contra a exploração infantil para agilizar a detecção, além de remover e reportar o conteúdo problemático.