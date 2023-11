Garnacho não será punido por mensagem com emoji de macaco nas redes

Onana defendeu um pênalti nos acréscimos na vitória do United sobre o Copenhagen por 1 a 0 em Old Trafford, no mês passado, pela Liga dos Campeões.

A publicação foi excluída rapidamente, mas o goleiro camaronês defendeu Garnacho, dizendo que o argentino queria expressar "poder e força" e que o assunto "não deveria ir mais longe".

No passado, a FA já puniu jogadores por fazer referências raciais nas redes sociais, mas agora não tomará medidas contra o atacante argentino.

"Concluímos uma investigação relacionada à publicação recente de Alejandro Garnacho nas redes", disse um porta-voz da FA.

"Procuramos as observações do jogador como parte da nossa investigação e ele explicou que sua intenção com o uso de dois gorilas era ressaltar a força e o poder de seus companheiros, especificamente André Onana e Harry Maguire, que tiveram papel importante na vitória do Manchester United sobre o Copenhagen", continua.

"Estamos satisfeitos com a explicação de Alejandro Garnacho e o contexto dado, por isso não abriremos processos disciplinares", conclui o porta-voz.

"No entanto, lembramos ao jogador suas responsabilidades relativas às publicações nas redes sociais e ao uso de emojis em particular, que podem ser interpretados de diversas maneiras", advertiu a FA.