Garimpeiros paralisam centro de La Paz pedindo novas licenças para explorar ouro

Garimpeiros bolivianos paralisaram o centro de La Paz nesta terça-feira (7), no segundo dia de um protesto que exige do governo a concessão de novas áreas de exploração de ouro, contrariando grupos ambientalistas.

Em 2022, as exportações de ouro bruto renderam pouco mais de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,60 bilhões, na cotação da época), à frente do gás e igualando quase todo o setor de hidrocarbonetos - US$ 3,089 bilhões (aproximadamente R$ 16 bilhões), segundo o Instituto Nacional de Estatísticas.

Organizados em várias cooperativas, os garimpeiros também buscam reconhecimento legal para poder negociar com o Estado em um momento em que o ouro ganha destaque no mercado boliviano frente à queda na produção e nas vendas de gás para o exterior.

A exploração de ouro é associada ao mercúrio, metal tóxico que contamina as fontes de água com altíssimo impacto ambiental e à saúde humana.

"Além disso, em muitos casos, a exploração é ilegal, no rio Madre de Dios, em Riberalta, Beni, onde mais de 25 dragas operam à margem da lei, o que motivou a intervenção policial", disse à AFP o especialista Gary Rodríguez, gerente-geral do Instituto Boliviano de Comércio Exterior.

Além das novas concessões, os garimpeiros esperam a implementação de uma lei que fixe novos tributos e autorize o Banco Central a comprar metal no mercado doméstico para aumentar suas reservas internacionais.

Por enquanto, o governo tem dito estar disposto a dialogar com os manifestantes, embora no momento não esteja prevista uma reunião com o presidente Arce, como exigem as cooperativas após meses de negociações frustradas com as autoridades.

Segundo o porta-voz Ricardo Balmaceda, os manifestantes esperam um "convite oficial" para dialogar diretamente com o presidente.

