Exército de Israel diz que tropas estão operando no "coração" da Cidade de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta terça-feira, 7, que tropas israelenses estão avançando para o "coração da Cidade de Gaza", maior cidade do enclave palestino. Residentes da cidade afirmaram que tanques de Israel estão cercando o local.

"Pela primeira vez em décadas, as tropas israelenses estão lutando no coração da Cidade de Gaza. No coração do terrorismo", afirmou o major-general Yaron Finkelman, comandante do Comando Sul das Forças de Defesa de Israel em uma conversa com repórteres nas proximidades da fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza.

Finkelman apontou que as tropas estão matando terroristas do Hamas e destruindo túneis e armas da organização terrorista.