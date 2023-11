Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou hoje seu investimento no fundo Industry 5.0 da Momenta, um fundo de capital de risco e criação de valor que apoia empreendedores com foco em operações industriais resilientes, sustentáveis e centradas no ser humano, que oferecem à Rockwell acesso antecipado à tecnologia inovadora, tendo o potencial de revolucionar os mercados industriais e aumentar a sustentabilidade.

A Momenta, com sede na Suíça, lançou o fundo de 100 milhões de dólares em cooperação com a Comissão da UE para respaldar empresas de startup que trabalham para avançar na iniciativa Industry 5.0 da Comissão. A iniciativa destaca a pesquisa e a inovação como impulsionadores de uma transição a um setor sustentável, centrado no ser humano e resiliente, mudando o foco do valor dos acionistas ao valor das partes interessadas. Coloca as pessoas no centro, ao capacitá-las com informação e tecnologia para tomar decisões com clareza e confiança. Destinado a inovadores em fase inicial de crescimento que impulsionam a transformação digital da energia, produção, espaços inteligentes e cadeias de fornecimento, o fundo Industry 5.0 irá proporcionar investimento de capital de risco e criação direta de valor a empreendedores na Europa e América do Norte.

A Rockwell é um investidor âncora do fundo e sua equipe de risco irá trabalhar em estreita cooperação com a Momenta e as empresas do portfólio, oferecendo uma ampla gama de experiência e a rede estratégica da Rockwell. O investimento complementa a estratégia de crescimento inorgânico da Rockwell, concedendo à empresa informações e acesso a tecnologias de última geração, que impulsionam a transformação digital e que ainda estão no estágio inicial de desenvolvimento.