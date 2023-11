Comunicado do Business Wire :Armis

Uma investigação encomendada à Vanson Bourne descobriu que as organizações internacionais enfrentam um nível sem precedentes de risco cibernético devido a pontos cegos em seu ambiente e que as equipes de segurança estão sobrecarregadas com quantidades significativas de dados de inteligência de ameaças sem informação processável. Como resultado, 61% das organizações internacionais confirmaram que sofreram violações ao menos uma vez nos últimos 12 meses, com 31% enfrentando diversas violações durante o mesmo período. Os quatro principais países com organizações com maior probabilidade de relatar violações foram os EUA, Singapura, Austrália e Nova Zelândia.

As organizações estão lutando para gerenciar com eficácia os ativos físicos e virtuais conectados à sua rede, usando muitas ferramentas para implementar planos de segurança cibernética de modo eficaz.

-- Os funcionários estão aptos a contornar a segurança e baixar aplicativos e softwares em ativos sem o conhecimento das equipes de TI ou de segurança. Três quartos (75%) das organizações internacionais relatam que isto ocorre pelo menos algumas vezes, com um quarto (25%) relatando que isto ocorre o tempo todo. Sem controle, gerenciamento e/ou visibilidade por completo sobre estes ativos, as organizações enfrentam ainda mais riscos.

"Infelizmente, há uma correlação entre a grande percentagem da superfície de ataque que permanece sem monitoramento e a alta taxa de violações registradas no ano passado", continuou Simpson. "Os ativos não gerenciados representam a crescente superfície de ataque, mas as ferramentas e programas cibernéticos organizacionais não têm visibilidade para compreender e gerenciar os principais riscos, exposições e ameaças cibernéticas. Os agentes de ameaças estão explorando estes pontos cegos materiais para executar os ataques cibernéticos mais impactantes da atualidade. É essencial que os departamentos de TI modernizem sua abordagem, ao consolidar soluções desarticuladas e aproveitar as mais recentes tecnologias inovadoras para permitir que as equipes contem com informações automatizadas em tempo real e planos viáveis para ajudar a proteger ativos de missão crítica contra ameaças cibernéticas."

"Nossa pesquisa descobriu que há muito espaço para aprimoramentos no modo como as organizações internacionais gerenciam seu cenário de ameaças", disse Katie Haslett, Consultora de Pesquisa da Vanson Bourne. "Os entrevistados para este relatório concordaram com esta avaliação, compartilhando que aumentar a visibilidade da superfície de ataque de forma proativa, bem como definir ainda mais políticas e procedimentos em torno de ativos virtuais e físicos, é uma área de crescimento para sua organização."

Para ler o relatório de pesquisa completo da Armis, incluindo uma análise abrangente para cada região, acesse o microsite: https://www.armis.com/attack-surface-management

Para entender como tendências e desafios diferem para cada região, leia os comunicados à imprensa regionais para o Reino Unido, França, Alemanha, Singapura, Austrália e Nova Zelândia.

Para saber como a Armis Centrix?, a plataforma de gerenciamento de exposição cibernética impulsionada por IA está permitindo que as organizações enfrentem estes desafios cruciais de segurança cibernética, acesse: https://www.armis.com/platform/armis-centrix/

Metodologia e Demografia

A Armis encarregou a agência independente de pesquisa de mercado Vanson Bourne para conduzir pesquisas sobre gerenciamento de superfície de ataque em organizações empresariais. O estudo entrevistou 900 tomadores de decisão de segurança e de TI em maio e junho de 2023 de organizações com 1.000 ou mais funcionários nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Singapura, Austrália e Nova Zelândia. Os entrevistados eram de organizações de todos os setores públicos e privados. Todas as entrevistas foram conduzidas com uso de um rigoroso processo de triagem em diversos níveis, a fim de garantir que apenas os candidatos adequados tivessem a oportunidade de participar.

Sobre a Armis

A Armis, empresa de segurança cibernética de inteligência de ativos, protege toda a superfície de ataque e gerencia a exposição ao risco cibernético da organização em tempo real. Em um mundo em rápida evolução e sem perímetros, a Armis garante que as organizações vejam, protejam e gerenciem continuamente todos os ativos essenciais. A Armis protege empresas da Fortune 100, 200 e 500, bem como governos nacionais, entidades estaduais e locais para ajudar a manter infraestruturas cruciais, economias e sociedade seguras e protegidas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

