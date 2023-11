'Bebia quase até desmaiar': Wayne Rooney fala sobre luta contra o álcool no início da carreira

O ex-jogador inglês Wayne Rooney contou em um podcast que o álcool funcionava como uma "válvula de escape" diante da pressão e da fama no início de sua carreira.

"Voltava à minha casa, passava vários dias trancado, sem sair. Bebia quase até desmaiar", disse o ex-prodígio do futebol inglês, recentemente contratado como treinador do Birmingham, clube da segunda divisão inglesa.

"Não queria estar cercado de pessoas, porque às vezes você se sente envergonhado. Às vezes você tem a impressão de que decepcionou as pessoas e, no final das contas, eu não sabia de que outra forma lidar com isso", acrescentou o ex-atleta em um podcast comandado por Rob Burrow, ex-jogador de rugby que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).