Sul-coreano agride funcionária de loja: 'Como você tem cabelo curto, deve ser feminista'

Um homem foi preso na Coreia do Sul na sexta-feira, 3, depois de atacar uma funcionária de uma loja de conveniência na cidade de Jinju, no sudeste do país. As informações são da BBC.

Imagens do circuito interno de segurança mostram o homem, de cerca de 20 anos, entrando no estabelecimento comercial após a meia-noite. Ele deu socos e chutes na funcionária, e também agrediu um cliente que tentou intervir. O homem só parou de agredir as mulheres quando a polícia chegou no local.

Para a polícia, segundo a BBC, ele alegou que agrediu a mulher porque ela tinha cabelo curto e, por isso, assumiu que ela era feminista. "Como você tem cabelo curto, você deve ser feminista. Sou um machista e acho que as feministas merecem ser agredidas", disse ele, segundo a polícia. As autoridades informaram que o homem estava embriagado e que é diagnosticado com esquizofrenia.