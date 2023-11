Submarino americano chega ao Oriente Médio para dissuadir escalada do conflito

Um submarino americano de propulsão nuclear classe Ohio encontra-se no Oriente Médio para apoiar os esforços de dissuasão e evitar que o conflito entre Israel e Hamas escale, informou o Pentágono nesta segunda-feira (6).

O Comando Central dos Estados Unidos publicou uma imagem do submarino no domingo na rede social X, antigo Twitter, que parecia mostrá-lo transitando pelo Canal de Suez, no Egito.

O submarino "está agora na área de operações da Quinta Frota", disse aos jornalistas o porta-voz do Pentágono, o general de brigada Pat Ryder, referindo-se a uma área que inclui o Golfo, o Mar Vermelho e partes do Oceano Índico.