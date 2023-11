Marcus Rashford reclama de "rumores maliciosos" sobre seu futuro no Manchester United

"Por favor, PAREM de espalhar rumores maliciosos", escreveu ele na rede social X (antigo Twitter). O extremo de 26 anos marcou apenas um gol em catorze jogos em todas as competições, dados fracos em comparação com as boas estatísticas do ano passado (30 gols e 11 assistências).

O jogador, que também atua na seleção inglesa, foi alvo de críticas depois de ter sido visto em uma boate poucas horas após a derrota por 3 a 0 no clássico contra o Manchester City, em Old Trafford, no dia 29 de outubro.

"É inaceitável, eu disse a ele. Ele pediu desculpas e pronto", afirmou seu técnico, Erik ten Hag, sobre o caso. "Ele está muito motivado para redirecionar a situação. Sei do esforço que ele fez. Ele está totalmente conosco".

O jogador revelado no Manchester United não participou do jogo seguinte do Campeonato Inglês, no sábado, que terminou com uma vitória sobre o Fulham (1-0) devido a desconfortos físicos, segundo seu treinador.

