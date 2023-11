Inundações por chuvas torrenciais deixam 15 mortos no Quênia

A Cruz Vermelha do Quênia contabilizou 15.264 residências afetadas e 15 mortos. Além disso, mais de 1.000 cabeças de gado morreram, e 97 hectares de plantações foram destruídos.

As chuvas atingem o país há vários dias, assim como outras regiões da África Oriental pela passagem do El Niño, um fenômeno climático associado ao aumento das temperaturas em todo o planeta e que pode produzir secas em alguns locais, e fortes chuvas, em outros.

Pelo menos 15 pessoas morreram no Quênia, devido a inundações provocadas por chuvas torrenciais que destruíram dezenas de casas e plantações, informou a Cruz Vermelha nesta segunda-feira (6).

Na região Somali, na Etiópia, as inundações deixaram mais de 20 mortos e 12 mil deslocados, anunciaram as autoridades locais no fim de semana.

Pelo menos 14 pessoas perderam a vida na Somália, de acordo com um balanço do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha, na sigla em inglês).

No mês passado, esta agência da ONU já havia alertado que a África Oriental poderia registrar chuvas mais intensas do que o normal no período entre outubro e dezembro, devido ao El Niño.

