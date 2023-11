Homem encontra crânio humano em brechó de Halloween nos EUA

Um antropólogo encontrou um artefato no mínimo curioso e um pouco assustador em um brechó nos Estados Unidos: um crânio de um ser humano. Os detetives da Unidade de Crimes Graves do Gabinete do Xerife do Condado de Lee foram notificados na sexta-feira, 4 de novembro, pelo homem sobre a caveira localizada em uma loja situada na cidade de North Fort Myers.

O proprietário da loja disse aos oficiais que o crânio veio de uma unidade de armazenamento que foi comprada em anos anteriores. O gabinete do xerife disse que vai trabalhar com o escritório do médico legista local para realizar testes no crânio. Até o momento, o caso não é considerado suspeito.